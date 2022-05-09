Kars Kalesi'nin girişindeki istinat duvar yıkıldı

Kars Kalesi'nin arka giriş yolu üzerindeki istinat duvarı yıkıldı.

Kars'ta her gün yüzlerce yerle ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars Kalesi'nin arka giriş yolundaki istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Aşırı yağmurlardan dolayı yıkılan duvarın taşları yola döküldü.

Kars Kalesi'nin yolu üzerindeki asırlık istinat duvarlarının birçoğunun yıkıldığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden istinat duvarlarını restorasyon yaptırmalarını istedi.

Yağan yağmur ve olumsuz hava koşullarından dolayı geçen zaman içerisinde kalenin giriş yolundaki istinat duvarlarının birçoğunun zarar gördüğünü ifade eden vatandaşlar, “Bu duvarlar bir asırdır sapsağlam ayakta duruyor. Geçen süre içerisinde bakım ve tadilatları yapılmayan duvarları birçoğu yıkılma tehlikesi yaşıyor. Tam kale giriş yolu üzerindeki istinat duvarı yıkıldı. Buna çözüm bulunmalı, bu şekilde giderse duvarının tamamı yıkılacak. Çünkü birçok kısmı taşlar yola doğu kaparmış bulunuyor” dediler.

Kars Kalesi'nin arka girişinde bulunan istinat duvarları, harç kullanılmadan üst üste konularak yapılmasına rağmen bir asırdır, sapasağlam ayakta duruyor. Hiç kimsenin bakım onarım yapmadığı duvarlar zamana yenik düşüyor.

Kars Kalesi'nin arka girişinde yıkılan istinat duvarının ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor. Vatandaşlar yetkilerden duvarların birçoğunda hasar bulunduğunu belirterek, biran önce duvarların tadilatının yapılması gerektiğine dikkat çektiler.