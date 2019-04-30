Kars merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Kars merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin askeri ayağına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında binbaşı ve astsubayların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik ortak yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Kars'ta kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında bulunan kişilerin görüştüğü TSK içerisindeki diğer örgüt üyeleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen ve açık kimlikleri tespit edilen TSK mensuplarına yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Nevşehir, Elazığ ve Tunceli olmak üzere toplam 7 ilde düzenlenen operasyonda 1 binbaşı ve 5 astsubay olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir" denildi.