Kars Mesleki Eğitim Merkezi'nden anlamlı hizmet

Kars'ta güzellik ve saç bakımı hizmeti alan öğretmen ve öğrencileri, 300 kız ve erkek öğrencinin saç kesimini ve şekillendirilmesini yaptı.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmeti Alanı öğrencileri ile öğretmenleri Figen Boy Karacaoğlu ve Barış Uslu, Arpaçay Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokuluna meslek tanıtımı ve kişisel bakım uygulamaları çerçevesinde toplum hizmeti çalışması amacıyla bir gezi düzenlendi.

Bu çalışmada kurum Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Erkek Kuaförlüğü öğrencileri Arpaçay Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden 200'e yakın erkek öğrencinin saç kesimini yine Kadın Kuaförlüğü öğrencileri ise buradaki 100'e yakın kız öğrencinin saç kesimini, şekillendirmesi ve süsleme çalışmalarını başarıyla uyguladı. Öğrencilerin saç bakımlarını yapan öğreten ve öğrenciler daha sonra okuldan ayrıldı.