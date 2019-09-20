Kars milletvekilleri Arslan ve Kılıç, Sarıkamış-Horasan yolunu inceledi

Kars Milletvekili, AK Parti MKYK üyesi, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Karayolları 18. Bölge Müdürü Erhan Özkaya, Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul, Sarıkamış Horasan arasındaki bölünmüş yol inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar.

İncelemede devasa viyadüklerin, müthiş yolların nasıl imkanlar kullanılarak yapıldığı yerinde görüldü.

Arslan yaptığı açıklamada, “Bakanlığım döneminde temelini attığımız Sarıkamış Horasan arasındaki bölünmüş yol inşaatında bilgi alıp, inceleme yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazasız çalışmalar diliyorum. Sadece belli şehirlerin değil, ülkemizin her yerinin hizmet aldığının en güzel göstergesi” dedi.

Kılıç da, “Karakurt Barajı yapımı nedeniyle yukarıya alınan, toplam 22.7 kilometrelik bölünmüş yol 2022'de hizmete girecek. Toplam değeri 500 milyon TL. Horasan etabıyla beraber toplam 45 km ve değeri eski parayla 1 katrilyon. Helali hoş olsun insanımıza. Devasa viyadükler, müthiş yollar” diye konuştu.