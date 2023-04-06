Kars Nisan'da kışı yaşıyor

Kars'ta Nisan ayında yağan kar şaşırttı. Bir anda bastıran kar, Digor-Kars karayolunun tamamen beyaza bürüdü. O anlar sürücülerin cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars'ta yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. İl merkezinde yağmur ve dolu etkili olurken, Sarıkamış ve Digor adeta kışı yaşıyor. Sarıkamış'ta lapa lapa yapa yağan kar kısa sürede erirken, Digor-Kars karayolu Hanlar Geçidi tamamen karla kaplandı. Digor-Kars karayolunu kullanan sürücüler, bir anda bastıran ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen karlı yolda araç kullanmakta zorlandı.

Öte yandan Kars'ta soğuk ve yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. Yüksek kesimlerde yağan kar ise ekili arazilerde dona neden oldu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 4 dereceye düştü.