Kars Ölçülü Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı

Ölçülü Köyü'nde Ortaokul öğrencilerinin 2018-2019 TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi'nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Ölçülü Şehit Turgay Salgar Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 10 projenin yer aldığı serginin açılışı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemalettin Güven, Okul Müdürü Murat Nayki, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından yapıldı.

Öğrencilerin resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı bilim fuarını gezerek projeleri tek tek inceleyen Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemalettin Güven, projeler hakkında bilgi alarak başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Fuarda yer alan tasarımlarla ilgili öğrencilerle bir süre sohbet eden Kars Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemalettin Güven, öğrencilerden bu tür projelere ağırlık vermelerini istedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemalettin Güven, daha sonra Ölçülü İlkokulu'nda sınıfları gezdi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıflar da incelemelerde de bulunan Güven, okul müdürü ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Öğrenicilerin isteklerini de dinleyen Güven, daha sonra beraberindekilerle birlikte Ölçülü köyünden ayrıldı.