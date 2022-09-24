Kars Peynir Festivali'ne yoğun ilgi

Kars'ta düzenlenen peynir festivali vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yağmurlu ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, festivalde sergilenen peynirlerden tadıyor.

Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen Kars Peynir Festivali son gününde vatandaşları ağırlıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde üretilen peynirlerin de yer aldığı festivalde, Kars Balı, Grevyer Peyniri ve Kaşar Peyniri yoğun ilgi görüyor.

Festivalin yoğun ilgi gördüğü ifade eden SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, “Peynir Festivali'nin bu yıl 2'incisini düzenliyoruz. Gayet güzel geçiyor, ilgi oldukça yoğun, 2019 yılında 1'incisini düzenlemiştik. Peynir Festivali'nin düzenleme amacı şudur. İlimiz bir peynir şehri, peynirleriyle ünlü bir şehir ve bölgemizde 30 çeşide yakın bir peynir çeşidi var” dedi.

Karaca, “Peynirleri yerel düzeyden, ulusal düzeye, hatta ulusal düzeyden de uluslar arası düzeye çıkarmak için festival ve organizasyon yapıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinden Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzurum, Erzincan ve Karaman gibi bir çok şehirden buraya gelen işletmeler var. Onlarda kendi peynirlerini tanıtıyorlar. Bizim burada amacımız Kars peyniri markasının değerini yükseltmek, markalaşma çalışmalarına katkıda bulunmak, imajını ulusal boyuttan uluslar arası buyota çıkarmak” diye konuştu.

Öte yandan, Kars Peynir Festivali'nde açılan stantlarda başta Kars Kaşarı, Grevyer, Kars Balı olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilenden gelen peynirler sergileniyor.

Sergilenen peynirler festival alanını gezen vatandaşlar tarafından tadılıyor. Bazı vatandaşlar ise açılan stantlarda bulunan peynirlerden satın alarak evlerinin yolunu tutuyor.