Kars polisinin çökerttiği suç örgütünde detaylar da ortaya çıkıyor

Kars merkezli 4 ilde yapılan operasyonla gözaltına alınan ‘suç örgütü' üyelerinin soruşturmasında detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Zanlıların Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde yalpan sorgulamalarında, dolandırıcılık suç örgütünün elde edilen paraları aklamak adına fatura ödeme merkezleri kurdukları ortaya çıktı.

Örgütün para kasası da yakalandı

Polisin, suç örgütünün kendilerini ‘banka personeli' olarak tanıtan 2 kişiyi de yakalamasıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Gözaltına alınan 2 kişinin suç örgütünün ‘para kasası' olduğu öğrenildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden polis ekipleri, kendilerini banka personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çetenin para kasasını da yakaladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 farklı çete tespit edildi.

Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli sayısı 34'e yükseldi.

Çetenin para kasası olduğu tespit edilen 2 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 29'a yükseldi. Gözaltına alınan şahısların dolandırıcılıktan elde edilen parayı aklamak adına fatura ödeme merkezleri kurdukları tespit edildi.

Olay

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 34 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ortak yapılan teknik, fiziki takip çalışmalarında ve örgütün yönetici ve üyelerinin finansal hareketlerinde yapılan incelemede; örgütün yönetici ve üyelerinin dolandırıcılık eylemlerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

Polis, suç örgütünün yönetici kadrosu ve üyelerine yönelik "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 23'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polisin daha sonra da 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sayısı 29'u yükseldi. Polisin yaptığı aramada vatandaşın bilgisi dışında kimlik bilgileri kullanılarak açılan yüzlerce telefon hattı ve kredi kartı bilgileri ele geçirilmişti. Gözaltına alınanlar Kars'a getirildi. Suç örgütünün Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemeleri devam ediyor.