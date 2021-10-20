Kars Sağlık Müdürlüğü'nden aşı çağrısı

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, Covid-19 salgınıyla mücadele de en önemli silahın aşı olduğunu belirtti.

Vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Lazoğlu, “Covid-19 Salgını ile mücadelede en önemli silahımız aşı. Aşılama konusunda her türlü imkanlarımız mevcut. Gerek aile hekimliklerimiz de gerek hastanelerimizde, ücretsiz bir şekilde aşılamayı sürdürüyoruz. Gerekirse vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Dolayısıyla aşı olmak isteyen bütün vatandaşlarımızı mutlaka aşılamaya davet ediyoruz” dedi.

Lazoğlu, “İlimizin işlek noktalarında hizmet veren aşı çadırlarımız, aşı uygulama merkezimizde devam eden hizmetimiz, aile hekimleri ve TSM hekimlerimizin aşılama çalışmaları ve halkımızın sağduyusu sayesinde 1.doz aşı oranında haritada mavi renkte yerimizi aldık. Ancak biliniyor ki tam aşılı olmadığımız sürece toplumsal bağışıklık sağlanmış olmuyor. Eksik aşılı olmak salgına maruz kalma riskinin devam ettiği anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, “Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada da belirttiği gibi "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir" yani aşıyı ertelemek veya sırası gelen doz aşıyı olmamak bizi hastalığa daha çok yaklaştırmış oluyor. Eski normal yaşamımıza dönmemiz, okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına hasret kalan çocuklarımızın yüz yüze eğitimlerine devam etmeleri için sırası gelen vatandaşlarımızın 2.-3. doz aşılarını da olmalı çok önemli. 2.doz aşı oranında haritada rengimiz şimdilik sarı ama biliyoruz ki bize yakışan tam aşımızı olarak mavi renge dönmemiz” şeklinde konuştu.

Lazoğlu, vatandaşlara sevdiklerinin sağlığı için tam aşılı olarak virüse karşı kalkan oluşturmalarını istedi. Lazoğlu, salgının başladığı günden itibaren en önemli kural olan maske, mesafe ve hijyen kuralının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.