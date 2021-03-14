Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı

Kars Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle gecesini gündüzüne katan fedakar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bireyin vazgeçemeyeceği temel haklarından olan sağlık hakkının eşit, adil, hızlı ve güvenilir bir şekilde her koşulda vatandaşlara ulaştıran sağlık çalışanlarının hakkı şüphesiz inkar edilemeyeceğini ifade eden Lazoğlu, “En çaresiz anlarda insanların elinden tutan, acılarını dindiren kutsal bir meslek sağlıkçı olmak. Görevin değeri, önemi tabii ki tartışılmaz ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadelesini sürdürdüğümüz Kovid-19 salgını sürecinde ailesinden, sevdiklerinden, çocuklarından, evinden günlerce ayrı kalan gece gündüz demeden çalışan özverili fedakar sağlık çalışanlarımızın kıymeti bir kez daha herkes tarafından farkedilmiş oldu” dedi.

Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, “Yeri geldiğinde kendi sağlıklarını hiçe sayarak tek amaçları hastaların acılarını dindirmek oldu. Kovid -19 aşılama sürecine başladığımız günden beri gerek içinde bulunduğumuz zorlu kış şartları gerekse yaşadığımız bölgenin coğrafi koşullarına göğüs gererek risk altında bulunan yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek umutla bekleyen gözleri oldular. Pendemi sürecinde herkes salgın tehdidi altındadır ancak sağlık çalışanları yaptıkları işten dolayı ve meslekleri gereği sürekli hastane, sağlık kuruluşlarında bulunmalarından risk durumu kat ve kat fazladır” diye konuştu.

Lazoğlu, “Bu süreçte birçok sağlık çalışımız salgına yenik düşerek hayatlarını kaybetti. Tek amaçları hastaların acılarını dindirmek, nefes almalarını sağlamak olan sağlık çalışanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sağlığın her alanında çalışan fedakar sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.