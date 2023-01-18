Kars siste kayboldu

Kars'ta sabah saatlerinde oluşan sis bulutları kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, sis bulutları arasında şehir adeta kayboldu.

Kars'ta havanın güneşli ve aşık olmasına rağmen yüksek kesimlerden bakıldığında kenttin üzerindeki yoğun sis bulutları dikkat çekti.

Kenttin üzerini tamamen kaplayan sis bulutları kartpostal görüntü ortaya çıkarırken, vatandaşlar Kars'ın sis bulutları arasında kaybolduğunu belirttiler. Vatandaşlar, “Güzel bir hava var, ancak şehir sis bulutları arasında tamamen kaybolmuş, güzel bir görüntüsü var” dediler.

Kentin üzerinden süzülen ve Kars'ı adeta örten sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı.