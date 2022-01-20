Kars tamamen beyaza büründü

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars beyaza bürünürken, kentin en önemli simgelerinden Kars Kalesi, Beylerbeyi Sarayı ve Havariler Kilisesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen kent, havadan görüntülendi.

“Soğuk bize işlemiyor”

Kars'a karın yakıştığını ifade eden Metin Karakaş, “Şehrimizin en güzel tarafı her taraf beyaz gelin gibi, bizim şehrimize kar yakışıyor. Mevsim sert olsa da insanımız mert, havamız güzel, kendimiz güzeliz. Kar şehrimizin tanıtımına katkısı olan, Allah'ın hikmetidir. Herkesi bekleriz, gelin bu soğuğu tadın, bu soğuğu hissedin, soğuk bize işlemiyor” dedi.

Beyaza bürünen Kars'ta tüm heybetiyle eşsiz bir güzelliğe bürünen Kars Kalesi de görenleri hayran bıraktı. Kars Kalesi ve etrafında bulunan tarihi yapılar havadan görüntülendi.

Öte yandan kar yağışı ve tipiden dolayı kentte 81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime de ara verildi.

Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı eksi 13 derece ölçülürken, son yağan karla birlikte Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 75 santimi buldu.