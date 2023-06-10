Kars turizmine çektiği fotoğraflarla katkı sunuyor

1960 Artvin Şavşat doğumlu, 63 yalındaki Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, Kars'ın tarihi ve kültürel yerlerini çektiği fotoğraflarla dünyaya tanıtıyor.

Yaklaşık 40 yıldır fotoğrafla uğraşan Özgen Beşli, son günlerde çektiği

Time Lapse fotoğraflarla yaptığı hızlı videolarla tarihi mekanların büyüleyici görüntülerini ortaya çıkardı.

“Fotoğraflarla turizme katkı sağlıyor”

Beşli'nin son olarak yaklaşık 41 dakikalık görüntü oluşumunda yaklaşık 550-650 arasında fotoğraftan Kars Kalesi'nin bulutlar arasında gün doğumu videosu adeta görenleri büyüledi. Kars Kalesi daha önce bu kadar güzel görüntülenmemişti dedirtti.

Özgen Beşli, “Bugün gün doğumunda buraya geldim, saat 03.30 gibi

Time Lepse yapmak istedim. Ama bulutlar olmadı bugün şansıma tabi ki bu şehirde yaşıyorum. Buranın kültürüne, turizmine de katkı sunmam gerekiyor. Bende Karslı bir vatandaş olarak, Karslı fotoğrafçı olarak elimden geldiğince Kars turizmine ve kültürüne katkı sunmaya çalıyorum” dedi.

“Vefalı evlat gibi Kars'a katkıda bulunmaya çalışıyorum”

Beşli, “Biz bu şehirde büyüdük, ekmeğimizi kazandık. İşimizi kurduk, çocuklarımızı yetiştirdik. Bizim de bu şehre karşı sorumluluklarımız var. Bende vefalı bir evlat gibi çektiğim fotoğraflarla hem şehrime, hem de çevre illere katkıda bulunmaya çalışıyorum. Şuan Time Lepse yapıyorum. Time Lepse 5 saniye aralıklarla fotoğraf çekiyorum. 500 kareye ayarladım. 5 saniye aralıklarla 500 tane fotoğraf çekecek makinem, 500 kare fotoğrafı ben 20-22 saniye düşürerek hızlı video elde etmiş olacağım” diye konuştu.

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, kendi işyerinde kurduğu atölyede kendi çektiği fotoğrafları işliyor. Beşli'nin sergi gibi stüdyosunda ise bir birinden güzel fotoğraflar sergileniyor.

Bölge turizmine de önemli katkılar veren Beşli, uluslar arası ve ulusal alanda da birçok ödüle sahip bulunuyor.