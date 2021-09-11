Kars Vadisi'nde aşıklara yoğun ilgi

Kars'a gerek Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri Kars Vadisi oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'a kazandırdığı en önemli projelerden birisi olan Kars Vadisi Projesi kapsamında yapılan Bedesten önü her gün bir etkinliğe sahne oluyor. Zaman zaman yerel sanatçıları da ağırlayan Bedesten önünde bu kez kentte gelen misafirleri Karslı aşıklar türkülerle karşıladı.

Türküler eşliğinde tarihi mekana gelen misafirler, bir süre şaşkınlığını üzerinden atamadı. Önce konser olduğunu düşünen misafirler, aşıkların kendilerini türkülerle karşıladığını anlayınca aşıkların türkülerine eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.

Kars Kalesi altında bir birinden güzel yöre türkülerini seslendiren aşıklar, daha sonra atıştılar, aşıkların atışması renkli görüntülere sahne oldu.

Özellikle Doğu Ekspresi'nin seferlerine başlamasıyla birlikte turizmde yeniden ive kazanan Kars'ta kente gelen misafirler, Kars Kalesi eteklerinde kendilerini türkülerle karşılayan aşıkları ilgiyle izledi. Aşıkların türkülerinde eşlik eden misafirler, sosyal medya hesaplarından aşıkların mini konserini sevdikleriyle paylaştı.

Karslı aşıkların Kars Kalesi altında misafirler için verdiği mini konser kentte bulunan fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Aşıkların fotoğraf ve videoları kaydeden fotoğraf sanatçıları daha sonra Bedesten önünden ayrıldı.