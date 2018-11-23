Kars Valisi Öksüz, asayiş uygulamasına katıldı

Kars'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasına katılan Valisi Türker Öksüz, güvenlik güçlerine tatlı ikram etti.

Kars'ta asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Sanayi Kavşağı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Alay Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği asayiş uygulamasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Çok sayıda araç kontrol edildi. Sanayi Kavşağı'nda yapılan asayiş uygulamasına Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç ile birlikte gelerek, asayiş uygulamasında görevli polis ve jandarma ekiplerine başarılar diledi.

Vali Türker Öksüz, asayiş uygulamalarının vatandaşlarının huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapıldığını belirtti. Vali Öksüz, “Uygulamaların amacı hiç şüphesiz ki ilimizin güvenliğini, huzurunu, vatandaşlarımızın, Karslı hemşehrilerimizin huzur içerisinde, güvenlik içerisinde yaşamalarını temin etmektir. Önleyici kolluk görevimizi en etkin şekilde yerine getirmektir. Burada ki amaç vatandaşlarımıza bir sıkıntı çıkarmak değildir. Hepsinin huzur ve güven içerisinde yaşamalarına yardım etmektir” dedi.

Vali Türker Öksüz, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile birlikte uygulamada görevli emniyet müdür yardımcısından uygula ile ilgili bilgi aldı. Vali Öksüz, uygulamada görevli polis ve jandarma ekiplerine tatlı ikram etti, güvenlik güçleri de Vali Öksüz ve beraberindekilere tatlı ikramında bulundu.

Sanayi Kavşağı'nda Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nca yapılan asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Araç sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcuların GBT sorgulaması yapılırken, bir vatandaşın üzerinden ruhsatsız silah çıktı.

Asayiş uygulamasında; 192 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bir kişi üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Bir sürücü ehliyetsiz yakalanırken, muayene kaçağı bir kişi yakalandı. Kusurlu bulunan araçlara ise cezai işlem uygulandı.