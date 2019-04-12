Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Fen Lisesi'de

Öksüz, Fen Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Öksüz, sınıfları ziyaret etti ve öğrenciler ile sohbet ederek nasihatlerde bulundu.

Okul hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Türker Öksüz, daha sonra okulda bulunan kütüphane, bilişim ve teknoloji sınıfı, fen laboratuvarı ile okulun pansiyon kısmındaki yemekhane ve yatakhanelerde inceleme yaptı.

Vali Türker Öksüz, öğretmenliğin zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir meslek olduğunu, çocukların gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü belirtti.

Eğitimin ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken Öksüz, “İlimizin lise ve üniversiteye girişteki başarı düzeyini daha üst seviyelere taşımak zorundayız. Hem Kars olarak hem de ülke olarak ileriye gitmek zorundayız. Daha gelişmiş, daha kalkınmış bir ülke olmak istiyorsak bunun en önemli şartlarından biri de milli eğitimde çağın şartlarını karşılamaktır. İlimizdeki bu durumun değişmesi ve öğrencilerimizin başarı sıralamasının ve başarı grafiğinin yükseltilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonuna paralel olarak eylem planı hazırladık. Hazırlanan eylem planımızın uygulamaya konulmasıyla inşallah başarı düzeyimizi daha yükselteceğimize inanıyoruz. Siz değerli öğretmenlerimizin müfredattaki derslerin dışında öğrencilerimizin kalbine, ruhuna dokunmamız, manevi yönden de eğitmemiz gerekiyor. Yapılacak çalışmalar için eksikler ve ihtiyaçlar konusunda her zaman sizlerin yanındayız. Bundan sonra hedefimiz, eğitimde Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış, mümkünse ilk sıralarda kendisine yer bulmuş bir şehir olmalıdır” dedi.

Fen Lisesi'nin Kars'ta önemli okullardan biri olduğunu ifade eden Öksüz, öğretmenlerden öğrencilerini, akademik olarak yetiştirmelerinin yanında milli ve manevi değerlerine bağlı, temel insani değerleri benimsemiş, vatanına, milletine bağlı, insanlara faydalı bireyler olarak yetiştirmelerini istedi.