Kars VHO Başkanı Ödül'den şap hastalığı açıklaması

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ulusal düzeyde büyükbaş-küçükbaş hayvan hareketlerinin durdurulmasına sebep olan "Sat-2 Serotipli Şap Hastalığı" ile alakalı basın açıklaması yaptı.

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkan Ercan Ödül, yaptığı açıklamada, “Şap hastalığı geviş getiren hayvanlarda büyük ekonomik kayıplara neden olan, ateş, ağızda köpük ve salya görülmesi, yem alımının azalması ve ayaklarda yaralar ile karakterize, özellikle 1 yaşından genç hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. 7 farklı serotipi (A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3) vardır. South Africa Territories olarak adlandırılan Sat alt serotiplerinden Sat-2 Serotipi ülkemizde ilk defa tespit edilmiştir. Bu nedenle yetiştiricilerimiz tarafından uzun yıllardır bilinen standart şap hastalığı klinik tablosundan daha agresif seyirli olabilir” dedi.

Şap hastalığı hayvanlardan insanlara da bulaşabilen fakat insanlarda (bağışıklık düzeyine bağlı olmakla birlikte) çok hafif seyirli, bir hastalık olduğuna dikkat çeken Ödül, “Şap hastalığı gösteren büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin standart pişirme teknikleri ile tüketilmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Direkt temas, enfekte ve duyarlı hayvanlar arasında en yaygın bulaşma formudur. Şap hastalığı mihraklarının yaklaşık yüzde 95' inde bulaşma direk temasla olur. Şap virüsü hayvanların soludukları havada enfeksiyondan beş gün sonrasına kadar bulunabilmektedir. Şap hastalığının en önemli epidemiyolojik özelliklerinden birisi de virüsün hava yolu ile çok uzak mesafelere taşınması nedeniyle hastalığın yayılmasıdır. Bir de virüsün mekanik olarak taşınması yolu ile bulaşma şekli vardır. İnsan ve hastalığın konakçısı olmayan hayvanlar (Kuşlar, fareler, vs.), kontamine materyaller yem, ot, su, nakil araçları, et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, suni tohumlama ve embriyo transferi yolları ile virüs mekanik olarak taşındığı için enfeksiyon kaynağı olabilir. Bu nedenle Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önlenmesi için şap hastalığına duyarlı tüm hayvanların il içi ve il dışı hareketlerini ilkbahar şap aşılama kampanyası sonuna kadar durdurma kararı alınmıştır” diye konuştu.

Ödül, “Bu vesile ile tüm üreticilerimizin ülkemiz genelinde il içi ve il dışı hayvan hareketlerini durdurmaya yönelik alınan karara uymasının öneminin altını çizmek istiyorum. Köy içinde dahi işletmeler arası hayvan hareketi yapılmaması, bu süreçte farklı işletmelerin hayvanlarının ortak sulukları kullanmamaları, hayvan sahiplerinin birbirlerinin işletmelerine girmemeleri, işletmelerde giyilen elbiseler ve ayakkabıların işletme dışında kullanılmaması, enfekte işletmelerin düzenli bir biçimde dezenfeksiyon yaptırmaları ve tüm yetiştiricilerimizin bilinen biyogüvenlik önlemlerine uyması hastalığın bölgemizde yayılmasının önlememizi sağlayacaktır. İlkbahar şap aşılama kampanyasının devam ettiği bugünlerde üreticilerimizin tüm büyükbaş hayvanlarını şap aşısı yaptırmaları hem hastalığın işletmeye girmesini engelleyen hem de hastalığın bulaşması durumunda dahi hafif seyirle atlatılmasına yardımcı olan esas etmendir. Ulusal düzeyde hayvan hareketlerinin durdurulduğu bu sürecin uzamaması için yetiştiricilerimizin yukarıda bahsettiğimiz önlemleri alması ve hastalık belirtisi gördüklerinde hemen İl-İlçe Tarım Müdürlüklerimize bilgi vermelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.