Kars yemekleri görücüye çıktı

Kars'ın geleneksel 170 yemeğinden 140'ı, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde görücüye çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası"nda Kars Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programla Kars'a özgü lezzetler tanıtıldı. Programda konuşan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Şehrimiz hepiniz biliyorsunuz Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı. Hakikaten birçok medeniyetin, kültürün başkenti, kavşak noktası. Dolayısıyla bu kültürel zenginlik, bu medeniyet elbette yemeklere de yansımış durumda. Biz çok zengin bir mutfağa sahibiz. Evet, bizim kültürel varlıklarımız, tabi varlıklarımız çok sayıda. Bir açık hava müzesiyiz. Aynı zamanda yöresel yemekler açısından da zengin bir kültürü içimizde barındırıyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Grand Ani Otel'de bin bir emekle hazırlanan yemekler görücüye çıktı. Başta kaz yemeği olmak üzere Kars'ın kendisine has çok sayıda yemeğinin tanıtımı yapıldı. Protokol üyeleri, Kars'ın yemekleri hakkında bilgi aldı. Vali Öksüz, birçok yemeği bildiğini ancak halen bazı yemekleri bilmediğini ve bu yemeklerin tanıtımını yapmak adına bir kitabın da hazırlandığını kaydetti.