İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars yeniden beyaz gelinliğini giydi

Kars’ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.


Kars'ta son günlerde 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Bir hafta önce etkili olan Sibirya soğukları, yerini güneşli ve bahar havasına bırakmıştı. Ardında eriyen karlar, kentte yaz havası yaşatırken, yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Kars'a yeniden beyaz gelinliği giydi.


Sıcak ve güneşli havaya alışan vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.


Kars'ta, trafik ekipleri de sürücüleri uyararak kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.