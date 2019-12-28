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Kars yeniden beyaz gelinliğini giydi

Kars’ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.


Kar yağmasıyla birlikte tarihi güzelliklerin ortaya çıktığı Kars'ta, Kars Kalesi, Havariler Kilisesi ve Evliya Camisi kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Doğu Ekspresiyle Kars'a gelenler ilk olarak Kars Kalesi'nde soluğu aldı. Kars'a İstanbul'dan geldiğini ifade eden vatandaş, “Kars'ta ilk günümüz, İstanbul'dan geldik buraya, Doğu Ekspresiyle geldik. Doğu Ekspresi 24 saat bir yolculuk yaptık. Kars'a ilk girdiğimizde güzel kar manzaraları karşıladı bizi, Erzurum'dan başladı kar yağışı, Akabinde Kars'a girdik. Çıldır Gölü'ne devam edeceğiz. Çıldır Gölü'nde atlı kızakta fotoğraf çekimimiz olacak. Burayı çok beğendik. İlk gün lapa lapa kar yağdı. Biz İstanbul'da bu kara hasret kalmıştık” dedi.


Öte yandan, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan görsel manzara ise fotoğrafçıların işine yaradı.

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