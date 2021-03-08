Kars yeniden kara teslim oldu

Kars'ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipiden yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları da ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaşırken, belediye temizlik işçileri ise kaldırımların karını kürüdü.

Öte yandan beyaza bürünen Kars'ta tarihi yerlerde beyaz ile bütünleşince ortaya görsel şölen çıktı. Kentte kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.