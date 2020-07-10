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Kars'a 10 dakika yağmur yetti

Kars’ta 10 dakika etkili olan sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı.

Kars'ta 10 dakika etkili olan sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.


Kentte etkili olan sağanak yağmur caddeleri sular altında bırakırken, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Bir vatandaş ise kullandığı motosikletle arkadaşını caddeden karşıya geçirdi.


Kent genelinde etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde ekili alanlara ve zarar verirken, bazı köylerde ise sele neden oldu. Sağanak yağmurun etkili kentte yetkililer ise vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.

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