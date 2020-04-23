Kars'a 23 Nisan karı

Kars'a 23 Nisan'da lapa lapa yağan kar şaşırttı.

Kars'ta yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5'e düştüğü kentte Nisan ayında lapa lapa kar yağdı.

8 ayı kış olan Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor- Soğuk ve yağmurlu yerini kar yağışına bıraktı sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Nisan'da yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. İşlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlar, yürümekte zaman zaman zorlandı.

Kars'ta soğuk ve kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığı gece eksi 5 derece ölçüldü.