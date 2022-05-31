Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı

İstanbul'da yakalandıktan sonra Kars'a gönderilen 71 düzensiz göçmenin işlemi tamamlandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan Kars'a gönderilen 71 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne getirildi.

İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan göçmenlerden 3 Afganistan uyruklu şahsın uluslararası koruma başvuru sahibi olduğu tespit edilirken, işlemleri tamamlanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezine gönderildi.