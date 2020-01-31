Kars'a kar yağışı yeniden başladı

Kars'a beklenen kar yağmaya başladı. Kentte iki gündür etkili olan sıcak hava bugün yerini kar yağışına bıraktı.

Son günlerin en sıcak kışının yaşandığı Kars'a kış geri geldi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ne yapacağını şaşırdı.

Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar yağışından en çok yüksek kesimlerde etkili oluyor. Boğatepe geçidinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının Kars'ta etkisin artırması bekleniyor.