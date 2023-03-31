Kars'a kış geri geldi. Kars'ta birkaç gündür etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte etraf beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da eksi 4 dereceye kadar düştü.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar, kar sürprizi ile karşılaştı. Beyaza bürünen Kars için Meteoroloji de soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Kars Ağrı'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Iğdır'da ise yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olduğu Kars'ta termometreler sabah saatlerinde eksi 4'i gösterdi. Kars'ta soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor.