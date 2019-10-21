Kars'a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 16 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu, tedavi altına alındığı hastanede şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşının yarın memleketi Susuz'a bağlı Yaylacık köyüne getirileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.