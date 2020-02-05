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Kars'a şehit ateşi düştü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında şehit olan Karslı Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın acı haberi ailesine ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında şehit olan Karslı Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın acı haberi ailesine ulaştı.



Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün çığ düşmesi sonucu karın altında kalan 2 kişiyi bugün kurtarma çalışmaları esnasında ekiplerin üzerine çığ düştü. Aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Şehitler arasında yer alan Kars'ın Arpaçay ilçesi nüfusuna bağlı Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın acı haberi siyasi ve askeri erkan tarafından ailesine bildirildi.



Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın yarın Van'da düzenlenecek törenin ardından Kars'a getirileceği ve Cuma namazını müteakiben toprağa verileceği öğrenildi.

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