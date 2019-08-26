KARSESOB Başkanı Burulday, kaza geçirdi

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KARSESOB) Başkanı Adem Burulday'ın, kullandığı 36 ES 536 plakalı makam aracı, Kars- Selim yakınlarında yoldan çıkarak akaryakıt istasyonunun girişindeki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi.

Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Burulday'ın ilk tedavisini kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Burulday, Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Burulday'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.