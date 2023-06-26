Kars'ı dolu vurdu, tarım arazileri zarar gördü

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, ekili alanlar zarar gördü. Doludan etkilenen bir atın ise kurtulmak için sağa sola koşması cep telefonuyla kaydedildi.

Akyaka'da akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu etrafı bir anda beyaza bürürken, tarım arazilerine de zarar verdi.

Akyaka'da doludan etkilenen bir at ise bağlı olmasından dolayı dolu yağışı altında ne yapacağını şaşırdı. Atın sağa sola koşarak doludan kurtulmak istemesi cep telefonuyla anbean kaydedildi.