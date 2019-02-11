Kars'ın 2018 yılında nüfusu binde 4,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kars'ın toplam nüfusu 2017 yılında 287 bin 654 kişi iken 2018 yılında bin 224 kişi artarak 288 bin 878 kişi oldu.

Nüfusun ilçelere göre dağılımına bakıldığında; yüzde 40,1 ile Merkez İlçesi 115 bin 891 kişi, yüzdeb 15,9 ile Kağızman İlçesi 45 bin 936 kişi) ve yüzde 14,8 ile Sarıkamış İlçesi'nin 42 bin 683 kişi başı çektiği Kars'ta nüfusun diğer ilçelere göre dağılımı sırasıyla %8,0 ile Selim (23 bin 231 kişi), %7,8 ile Digor (22 bin 282 kişi), %6,0 ile Arpaçay (17 bin 373 kişi), %3,8 ile Akyaka (10 bin 985 kişi) ve %3,6 ile Susuz (10 bin 497 kişi) ilçesi şeklinde gerçekleşti.

Bu sonuçlara göre Kars genel nüfusu 2018 yılında binde 4,2 arttı. Kars ilçelerinde ise nüfus Akyaka'da binde 25,1 Kağızman'da binde 19,7 Merkez'de binde 10,4 Arpaçay'da binde 3,3 artarken, Digor'da binde 17,0 Sarıkamış'ta binde 14,0 Selim'de binde 7,6 ve Susuz'da binde 3,3 oranında azaldı.

“Kars'ta yaşayanların medyan yaşı 26,5 oldu”

Kars'ta kilometre kareye 29 kişi düşerken ortanca yaş ise 26,5'tir. İlçelere göre ise ortanca yaş sırasıyla Digor'da (23,8), Sarıkamış'ta (24,6), Kağızman'da (25,1), Merkez'de (26,8), Selim'de (28,0), Akyaka'da (29,7), Susuz'da (31,0) ve Arpaçay'da (32,8) oldu.

Ayrıca Kars'ta 288 bin 878 kişinin %27'si 0-14 yaş grubunda yer alırken (79 bin 105 kişi), %65'i 15-64 yaş grubunda (187 bin 068 kişi) ve %8'ide 65 ve üzeri yaş grubunda(22 bin 705 kişi) yer almıştır.

“Yaş bağımlılık oranı”

Bir ülkede 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan yaş bağımlılık oranı, 31 Aralık 2018 tarihli ADNKS sonuçlarına göre; Kars ilinde 15-64 yaş grubunda olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı %42,3, 65 ve üzeri yaş grubundaki bakmakla yükümlü olunan yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı ise %12 olarak gerçekleşti.