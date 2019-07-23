Kars'ın şehir içi yol ve kaldırımlarına 100 milyonluk yatırım

AK Parti Kars Milletvekili ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Arslan, Kars'ın şehir içi yol, kaldırım ve alt yapı çalışmalarına merkezi hükümet olarak 100 milyon liralık, eski parayla 100 trilyonluk yatırım yaptıklarını belirtti.

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce şehir içi belediye sınırlarında birçok noktada yapılan çalışmaları yerinde gördü. Milletvekilleri, Karayolları işçileriyle birlikte kaldırım yaptı. AK Parti milletvekilleri, Karayolları 18. Bölge Müdürü İnşaat Mühendisi Erhan Özkaya'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekilleri, işçilerle birlikte İnönü Caddesi'nde bir süre işçilerle birlikte çalıştı.

Karayolları 18 Bölge Müdürlüğünce belediye sınırları içerisinde yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Belediye hangi partide olursa olsun, belediyenin yapması gereken çalışmalar ayrı, merkezi hükümetin yapması gereken çalışmalar ayrı diyerek zaten hizmet kervanını yürütüyoruz. Ancak yine ister ilçe belediyelerinde olsun ister il merkezinde olsun, onların yapamadığı, imkanlarının yetişmediği yerlere yine merkezi hükümet marifetiyle destek veriyoruz. Nitekim bu iş de daha önce merkezi hükümet olarak söz verdiğimiz işler kapsamında yapılan bir çalışmadır” dedi.

“Sözlerimizi yerine getirdik”

Karslılara verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerine dikkat çeken Aslan, “Zaman zaman tereddütler oluşuyor. Acaba belediye başka partide olunca bu milletvekilleri, bu işlerin yapılmasının arkasında durmayacaklar mı, bunlardan vaz mı geçecekler, biz de vazgeçmeyeceğimizi zaten ifade etmiştik. Bugün de burada sizlerin huzurunda bu işlerin yürütülüyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Gaffar Okkan Bulvarı, İsmail Aytemiz Bulvarı ve Hüseyin Atak Caddesi 3 proje daha yapılmıştı. Yine OSB istikametine, Kümbet köyü istikametine devam eden projeyi de düşünürseniz, yaklaşık 20 kilometre daha önce proje yaptık. Ve 50 milyonluk, eski parayla 50 trilyonluk yatırım yapıldı. Hemşehrilerimiz gördüler o zaman yine milletvekiliydik. O sözümüzü yerine getirdiğimizi hemşehrilerimiz gördü. Daha sonra ikinci etabında da yine yaklaşık 50 milyonluk bir söz verdik. O kapsamda da çalışmalar başladı. Tam 7 cadde de çalışmamız sürüyor. İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Faikbey Caddesi, bu 3 caddede çalışma devam etti. Subatan Yolu'nda çalışma devam etti. Digor Yolu'nda İsmail Hakkı Alaca Caddesi orada da yine söz vermiştik. O cadde de çalışmalar devam etti. Erzurum Köprüsü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giden yolumuzda çalışmayı yapacağız” diye konuştu.

“Kars'ın şehir içi yollarına 100 milyon liralık yatırım yapılıyor”

Kars'ın belediye sınırları içerisinde bulunan yollarına 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Arslan, “Bir önceki dönem belediye başkanımıza ve belediye meclisi üyelerimize parti ayrımı yapmadan teşekkür ediyorum. Üniversite istikametinden Cumhuriyet köyüne giden caddenin ismini Ahmet Arslan Caddesi koymuşlardı. O caddedeki çalışmalarımız da devam ediyor. 16 kilometrelik bir proje, 16 kilometrelik projenin büyük kısmı bitirildi. Yaklaşık 3 kilometrelik kısmında çalışma devam ediyor. Bütün bu çalışmalarla ilgili bordür ve tretuvar çalışmalarını bayram öncesi bitirmiş olacaklar. Ve inşallah okullar açılmadan Eylül ilk haftasın da da bütün buraların BSK çalışmaları tamamlanmış olacak. Böylece söz verdiğimiz 16 kilometrenin tamamı tamamlanmış olacak. Biz yaklaşık 100 milyonluk eski parayla 100 trilyonluk işi şehrin içerisine yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti milletvekillerinin yaptığı incelemelere AK Kars İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı da eşlik etti.