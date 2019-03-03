Kars'ın soğuğu tilki dondurdu

Kars'ın soğuğuna dayanamayan bir tilki donarken, soğuktan kentte ağaçların dalları bile buz tuttu.

Soğuk hava Kars'ta hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceyi gördüğü Kars Dereiçi mevkisinde yol kenarında bir tilki donmuş bir şekilde bulundu. Öte yandan Kars'ta aşırı soğuktan bazı ağaçların dalları da adeta buzdan çiçek açtı.

Yoldan geçen vatandaşlar karın üzerinde bir tilkiyi donmuş halde buldu. Dereiçi mevkisinde arkadaşlarıyla gezerken tilkiyi gördüğünü ifade eden Yunus Buluş, "Kars'ta havalar çok sert ve çetin geçiyor. Özellikle geceleri hava sıcaklığı eksi 20 derecenin üzerinde geçiyor. Biz de burada gezerken tilkinin soğuktan donarak öldüğünü gördük" dedi.

Kars'ta soğuk hava Mart ayında da etkisini sürdürüyor. Gece vakti hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğü kentte sabah saatlerinde ise termometreler eksi 15 dereceyi gösteriyor.