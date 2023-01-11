Kars'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Kars'ta yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Uzun süreden beri beklenen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Kars'ın Susuz ilçesi ve Boğatepe köyü bölgesinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. 2 bin 344 rakımlı Boğatepe mevkiinde etkili olan kar yağışıyla etraf bir anda beyaza büründü. Boğatepe Geçidi'nde gazeteciler ise kardan adam yaparak fotoğraf çekildi.

Boğatepe Geçidi'nin beyaza büründüğünü ifade eden vatandaşlar, "Boğatepe Geçidi'ndeyiz. Sabah erken saatlerde başladı kar yağışı, devam ediyor. Her tarafı beyaza bürüdü" dedi.

Öte yandan, bölgede haber çalışması yapan gazeteciler kardan adam yapıp, yaptıkları kardan adama maske taktı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünden yapılan kar yağışı uyarısının ardından kent merkezinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının gece 17 derece ölçüldüğü şehirde, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.