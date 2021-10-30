Karslı atlet Kocaeli'nde dereceye girdi

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Cumhuriyet koşusunda Karslı atlet 2'inci oldu.

Kocaeli'nde düzenlenen ve binlerce sporcunun katıldığı Cumhuriyet koşunda Bahar Atalay 10 bin metre yol koşusunda 2'inci olarak yeni bir başarıya imza attı.

Yarışmaya Türkiye genelinde elit sporcuların ve Kocaeli halkının da katılımıyla sayıları binleri bulan sporcu ter döktüğü yarışmada İstanbul'dan Burcu Sunatan 1'inci, Bahar Atalay 2'inci ve Kayseri'den Büşranur Koku ise 3'üncülüğü kazandı.

Karslı atlet Bahar Atalay'ın binlerce yarışmacı arasında 2'inci olması kentte de sevinçle karşılandı.