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Karslı atlet Romanya'da Balkan şampiyonu oldu

Romanya Cluj şehrinde 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası’nda Karslı atlet Tuğba Toptaş, bin 500 metrede Balkan şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı Romanya’da dalgalandırdı.

Romanya Cluj şehrinde 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda Karslı atlet Tuğba Toptaş, bin 500 metrede Balkan şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı Romanya'da dalgalandırdı. Toptaş, 800 metre de ise Balkan ikincisi oldu.


Romanya'nın Cluj şehrinde 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 'Gençler Balkan Şampiyonasında' Tuğba Toptaş rüzgarı esti. Karslı atlet Tuğba Toptaş, 800 metrede en iyi derecesini koşarak Balkan ikincisi olurken, bin 500 metrede de Balkan şampiyonu oldu. Toptaş, 800 metredeki rakibi Bulgar sporcu iki yıl önce Yıldızlar kategorisinde bin 500 metrede Avrupa şampiyonu olmuştu.


Tuğba Toptaş, 800 metreyi 2.08.45 saniyede koşarken, Bulgar sporcu ise 2.08.31 saniye ile önde bitirdi.


Karslı atlet Tuğba Toptaş, bin 500 metreyi ise 4.27 saniyede koşarak Balkan şampiyonu oldu. Toptaş madalyasını Antrenörü Bahattin İnce, verdi.


Toptaş'ın başarısı Kars'ta da sevinçle karşılandı. Tuğba Toptaş, Gençler Balkan Şampiyonası'na Kafkas Üniveristesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda antrenör Bahattin İnce, nezaretinde hazırlanmıştı.

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