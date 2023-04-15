Okullar arası Türkiye Kros Şampiyonası'nda Karslı atlet Türkiye 3'üncüsü oldu.

Eskişehir'de düzenlenen Okullar arası Türkiye Kros Şampiyonası Finali'nde Kars rüzgarı esti. Finallerde Kars temsil eden Özel Orhangazi Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Altun Türkiye 3'üncü olurken, Özel Orhangazi Anadolu Lisesi Takım olarak da Türkiye 3'üncülüğünü kazandı.

Öte yandan Karslı atletlerin dereceye girmesi ilde sevinçle karşılandı.