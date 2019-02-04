İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karslı atlet Türkiye Salon Şampiyonasında şampiyon oldu

Karslı atlet Tuğba Toptaş, İstanbul’da yapılan “Türkiye Salon Şampiyonası”nda altın madalya aldı.

Karslı atlet Tuğba Toptaş, İstanbul'da yapılan “Türkiye Salon Şampiyonası”nda altın madalya aldı.


Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından Türkiye Salon Şampiyonası 02-03 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Türkiye Salon Şampiyonasında Tuğba Toptaş ve Hakan Bugali Kars'ı temsil etti. Toptaş, 800 metre ve 1500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Bugali ise 1500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.


10 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Balkan Salon Şampiyonasında Genç Bayanlarda Tuğba Toptaş 800 metrede Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.