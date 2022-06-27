Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu

Karslı atletler Bursa'da yapılan “U23 Türkiye Şampiyonası”na damga vurdu.

Atletizm Federasyonu tarafından 25-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'na Kars'tan katılan Hakan Buğanli, bin 500 metre U23 Erkeklerde 3.49.17 saniye ile Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Göler ise 3.48.11 saniye ile Büyük Erkeklerde Türkiye 2'incisi oldu. Utku Göler koştuğu derecesiyle Dünya U20 Şampiyonası barajını geçmiş oldu.

Öte yandan Karslı atletlerin başarısı kentte de sevinçle karşılandı.