Karslı atletler madalyaları topladı

Bursa'da düzenlenen U20-U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Karslı atletler rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu oldu.

10-11 Haziran 2023 tarihinde Bursa'da yapılan U20-U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'na Karslı atletler damga vurdu.

U20 erkeklerde Utku Göler, 3 bin ve 5 bin metrede rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu olurken, Büyük Bayanlarda ise Tuğba Toptaş, 800 metre ve bin 500 metre de rakiplerine fark açarak yine Türkiye Şampiyonu oldu. U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda bin 500 metre koşan Fatma Altun ise Türkiye 3'üncüsü olarak madalya kazandı.

Öte yandan şampiyon atletlerden Tuğba Toptaş 22-26 Haziran 2023 tarihinde Polonya'da yapılacak olan Avrupa Takımlar Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Utku Göler ise 15-16 Temmuz 2023 tarihinde Denizli'de yapılacak olan U20 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen şampiyonluk için koçacak.

Şampiyon atletlerin hazırlıklarını antrenörleri Bahattin İnce nezaretinde Kars Atletizm Sahası'nda sürdürüyor.