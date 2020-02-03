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Karslı atletler madalyaya doymuyor

1-2 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ’U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası’nda dereceye girdi.

1-2 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 'U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nda dereceye girdi.


Karslı atlet Hakan Buğanli U20 Erkeklerde bin 500 metrede Türkiye 3'üncü, 3 bin metrede Türkiye 2'inci olurken, Büyük Bayanlarda ise Tuğba Toptaş 800 metre de Türkiye 3'üncüsü oldu.


Hakan Buğanli, 09 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan ‘Balkan Salon Şampiyonası'nda U20 Erkeklerde bin 500 metrede Kars ve Türkiye'yi edecek. Yine Tuğba Toptaş, 15 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan ‘Balkan Salon Şampiyonası'nda Büyük Bayanlarda 800 metrede Kars ve Türkiye'yi temsil edecek.

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