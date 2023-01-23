Karslı atletler Türkiye Şampiyonu oldu.

Bursa yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda katılan Fatma Altun U20 Bayanlarda 800 metre ve bin 500 metrede rakiplerine büyük bir fark atarak Türkiye Şampiyonu olurken, yine U20 Erkeklerde ise Utku Göler bin 500 metre ve 3 bin metre de Türkiye Şampiyonu oldu.

Milli atletlerin Türkiye Şampiyonası'na ise başarılı antrenör Bahattin İnce hazırladı. İyi bir hazırlık dönemi geçiren Karslı atletler, Türkiye Şampiyonu olarak Kars'a dönmenin haklı gururunu yaşadı.