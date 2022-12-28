Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da yapılan ‘Rekor Deneme Yarışmaları'nda Karslı atletler yeni rekorlarını kırdı.

Rekor Deneme Yarışmalarında bin 500 metreyi 1.49,86 ile koşan Utku Göler, Türkiye rekoru kırarak 1'inci olurken, Hakan Buğanli bin 500 metre de 4'üncü, Tuğba Toptaş ise 800 metre rekor kırarak 1'inci oldu.

Rekor Deneme Yarışmalarının 2'inci günde Utku Göler 3 bin metreyi 8.15,31 saniye ile koşarak yine Türkiye rekorunu kırdı. Göler, 1'inci kazanırken, Hakan Buğanli 3 metre de 4'üncü, Tuğba Toptaş bin 500 metre 1'inciliği elde ederek yeni rekorlarını kırdı.

Karslı atletlerin Bursa'da elde ettiği başarılı sonuçlar Kars'ta da sevinçle karşılandı.