Karslı dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı

Karslı dağcılar, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmandı. Dağcılar 3'üncü denemede zirve yaptı.

Kars Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyesi dağcılar, daha önce 2 kez kış tırmanışı için gittiği, ancak olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle zirve yapamadan geri dönmek zorunda kaldıkları Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı olan Süphan Dağı'na tırmanırken, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi Kışkıllı Köyü rotasından tırmanan dağcılar zorlu bir tırmanışın ardından zirve yapmayı başardı.

4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı tırmanışına KARSDAK Başkanı Özfer Koçak liderliğinde Prof. Dr. Doğan Gönüllü, Kemalettin Özışık, Mehmet Güneş, Mahir Merkit, Erdinç Erdağı, Mahir İşlekter, Nesip Kılıçaslan ve Özkan Soylu katıldı.

Zirvede açıklama yapan Başkan Koçak, “Ülkenin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağına zirve yapmanın mutluluğunu üçüncü denememizde yaşadık. Yaptığımız bu zirveyi önceki yıl amansız hastalığa yenik düşen arkadaşımız Doktor Yakup Raşidoğlu ve Kars dışında olup da irtibatını kesmeyen dostlarımıza armağan ediyoruz” dedi.

Öte yandan Süphan Dağı'na tırmanmayı başaran Karslı dağcıların zirvede Türk Bayrağı fonlu Atatürk posteri açtı.