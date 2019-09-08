İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karslı gençten kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi

Kars’ta bir genç, kız arkadaşına Bisiklet Parkuru’nda sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Kars'ta bir genç, kız arkadaşına Bisiklet Parkuru'nda sürpriz evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifine genç kız ‘evet' cevabını verdi.


Kars'ta yaşayan Serkan Acar, kız arkadaşı Cansu Şık'a arkadaşlarıyla birlikte sürpriz hazırladı. Kars Kalesi altındaki Bisiklet Parkuru'na gelen gençler, burada önce yere çiçeklerle kalp yaptı. Bütün hazırlıklarını tamamlayan Serkan Acar, ardından kız arkadaşı Cansu Şık ile buluştu. Acar, genç kıza daha önceden hazırladıkları kalbin içerisinde yakılan meşaleler eşliğinde evlilik teklifi yaptı. Bir anda şaşıran genç kız, kısa süreli duraksamanın ardından evlilik teklifine ‘evet' dedi. Serkan Acar'a sarılan Cansu Şık'rn mutluluğu yüzüne yansıdı.


Arkadaşlarıyla birlikte böyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade eden Serkan Acar, “Çok mutluyum, sevdiğimle mutlu olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bundan sonra da mutlu olmaya çalışacağım inşallah, arkadaşların sayesinde yaptık bunları, arkadaşlar önerdi. Biz ona göre yaptık. Her şey çok güzel oldu” dedi.



“Böyle bir şey bekliyordum”


Böyle bir şeyi teklifi beklediğini belirten Cansu Şık ise, “Böyle bir şey bekliyordum. Ama şu an için beklemiyordum. Bütün emekler için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Tek kelimeyle harikaydı” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.