İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karslı güvenlikçiler tilkiyi eliyle besliyor

Karslı güvenlikçiler, sık sık nöbet tuttukları nizamiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Tilki ile güvenlikçilerin dostluğu ise şaşırtıyor.


Kars Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) güvenlik görevlisi olarak görev yapan Yetkin Sarman ve arkadaşlarının her gün nöbet tuttukları nizamiyeye gelen tilki arasında gönül bağı kuruldu. Önceleri güvenlikçilerden kaçan tilki, daha sonra güvenlikçilerin elinden ekmek yemeye başladı. Güvenlikçilerle dost olan kızıl tilki, her akşam nizamiyeye gelerek karnını doyurduktan sonra gidiyor.


Nizamiyeye gelen tilkiye “Gel ne istiyorsun. İki ekmeğimizi yedin. Bize ekmek kalmadı" diyen Yetkin Sarman, "Ne kadar tatlı, hele şuna bak. Bugünkü misafirimiz tilki, bizden ekmek istiyor. İki ekmek yedi” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.