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Karslı işçiler Gürcistan'ta mahsur kaldı

Gürcistan’da inşaatlarda çalışan 10 işçi korona virüs kurbanı oldu.

Gürcistan'da inşaatlarda çalışan 10 işçi korona virüs kurbanı oldu.


Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyünden Gürcistan'ın Tiflis kentine çalışmaya giden işçiler sınır kapanmasının ardından yurda dönemedi. Yaklaşık 10 işçi Tiflis'te kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.


Arpaçaylı 10 inşaat işçisi, yaklaşık 3 ay önce inşaatlarda çalışmak için geldikleri Tiflis'te korona virüs salgını dolayısıyla sınır kapılarının kapanmasıyla ne yapacaklarını şaşırdı. Çalıştıkları şirketten paralarını da alamayan Kamil Aydemir, Ali Asker Tazegül, Onur Aydemir, Doğukan Aydemir, Eyüp Aydemir, Erkan Gezen, Fesi Eser, Oran Bal, Osman Aydemir ve Sedat Bal, Kars Valisi Türker Öksüz'den yardım istedi.


Gürcistan hükümetinin uyguladığı karantina tedbirleri kapsamında bir otele yerleştirilen 10 işçi, bir an evvel Türkiye'ye dönmek istiyor.

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