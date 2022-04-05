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Karslı Judocular ezdi geçti

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup müsabakalarında Karslı judocular esti geçtiKars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup müsabakalarında Karslı judocular 4 1’incilik, 10 2’incilik ve 1 3’üncülük aldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup müsabakalarında Karslı judocular esti geçti


Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup müsabakalarında Karslı judocular 4 1'incilik, 10 2'incilik ve 1 3'üncülük aldı.


Kars judo erkek takımı 50 puan ile şampiyon olurken, kız takımı ise 44 puan ile şampiyon oldu.


Kars Judo kız ve erkek takım müsabakaları şampiyon olarak tamamladı.

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