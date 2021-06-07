Karslı Milli atlet madalyaya doymuyor

Kars'ın son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sporculardan birisi olan Milli atlet Tuğba Toptaş, Bursa'da yapılan “Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası”nda 800 metre Büyük Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlıklarını Kars'ta sürdüren ve 4-6 Haziran'da yapılan “Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası”na katılan başarılı atlet Tuğba Toptaş, katıldığı bin 500 metre ‘U23 Bayanlarda' Türkiye 2'incisi olurken, ‘Büyük Bayanlar ve U23' kategorisinde 800 metre de yine rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Toptaş, 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak olan “Büyükler Balkan Şampiyonası”nda 800 metre Türkiye ve Kars'ı temsil edecek.

Tuğba Toptaş'ın antrenörü Bahattin İnce, Toptaş'ın başarılı olmasında katkıları bulunan Ali Öztürk Spor Kulüp Başkanı Ali Öztürk'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'a ve Spor Müdürü Ömer Saltuk' a teşekkür etti.