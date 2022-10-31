Karslı Milli Boksör Ilgar Çelik, Avrupa Şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Dünya Kempo Şampiyonası'nda Karslı Milli Boksör Avrupa Şampiyonu oldu.

Yaklaşık 40 ülke ve 400 sporcunun katıldığı müsabakalarda polis memuru Karslı Milli Boksör Ilgar Çelik'in, Avrupa Şampiyonu Kars'ta da sevinçle karşılandı.

Avrupa Şampiyonu Ilgar Çelik, şampiyonluğunu memleketi Kars başta olmak üzere vatanın bütünlüğü için ezelden ebede mücadele veren şehit ve gazilere armağan etti.